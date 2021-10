McKennie e gli altri giovani | La Juventus mette tutti sotto accusa

La Juventus non è soddisfatta della crescita dimostrata dai suoi giovani di maggior talento. Da McKennie a Kean e Kulusevski: Allegri è deluso.

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla chiaramente di come la Vecchia Signora sia tutt’altro che felice del rendimento dei suoi giovani. Allegri, di recente, ha dovuto pungolare De Ligt e Chiesa per colpirli nell’orgoglio e generare in loro una reazione. Reazione importante che li ha portati a livelli alti. Nessun dubbio sulla buona riuscita della sortita mediatica del tecnico. Adesso sul banco degli imputati ci sono Mckennie e altri due giovani che non sono esplosi.

