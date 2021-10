Chiesa, l’oro della Juventus | Adesso vale una fortuna

Chiesa fino a un anno fa non aveva mai giocato in Champions League, in Nazionale aveva segnato solo all’Armenia, per molti era senza mezzi termini sopravvalutato. “Ma come, 50 milioni di investimento per un giocatore non particolarmente dotato tecnicamente. Per uno un po’ monodimensionale, non particolarmente bravo a leggere le situazioni?”. Dodici mesi dopo, c’è la risposta: massì, 50 milioni ora non solo sono pochi, sono uno scherzo. Federico è il miglior giocatore della Juve, ha vinto un Europeo e segnato tre gol in due partite ad eliminazione diretta in Champions. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: la sua valutazione è raddoppiata in 12 mesi.