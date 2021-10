Formazioni ufficiali Juventus-Roma: la decisione su Kean e Morata

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta di Allegri su Kean e Morata. I 22 che scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

Sta per alzarsi il sipario su Juventus-Roma, posticipo dell’ottava giornata di Serie A: al rientro dalla sosta, dopo Lazio-Inter, un altro match di cartello, utile a capire le velleità scudetto dei bianconeri, apparsi in sensibile crescita rispetto alle prime apparizioni, ma ancora alla ricerca di una propria e definita identità di squadra. Per contro, una Roma in costante miglioramento proverà, per stessa ammissione di Mourinho, a non snaturare il proprio modus operandosi, tentando di giocarsela al massimo delle possibilità con una Juve che comunque è alle prese con la componente infortuni. Con Dybala e De Ligt non convocati, vediamo insieme le scelte dei due allenatori:

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham