Calciomercato Juventus, bomba Dybala | L’annuncio di Nedved in diretta

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved sul rinnovo di Paulo Dybala in diretta: ecco quanto dichiarato dal vicepresidente bianconero.

Non scenderà in campo contro lo Zenit, ma il ritorno di Paulo Dybala è sempre più vicino, con l’argentino che dovrebbe essere schierato da Max Allegri già nel corso del big match contro l’Inter. A tenere banco, tuttavia, è la questione legata al rinnovo del contratto della Joya, che non ha ancora prolungato il suo contratto in scadenza nel 2022; tuttavia, nelle ultime settimane i contatti tra le parti sono proseguiti, dal momento che c’è l’unanime volontà di proseguire il sodalizio insieme. A svelare lo status quo della trattativa ci ha pensato Pavel Nedved che, ai microfoni di Sky, ha fornito maggiori ragguagli:

“Speriamo di rivedere Dybala con l’Inter. Sul rinnovo siamo vicinissimi, siamo contenti per questo. Sarà pronto molto presto, è importante per questa squadra”..