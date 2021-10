Calciomercato Juventus, uragano Psg | La mossa che manda tutti k.o.

Calciomercato Juventus, colpo gobbo Psg e scacco matto: la mossa dei francesi che “spaventa” tutti, compresi i bianconeri.

Benché non sia considerata una stringente necessità, l’acquisto di un difensore centrale sta monopolizzando queste fredde ore autunnali. I bianconeri non hanno intenzione di mettere a segno esosi investimenti per rimpolpare il reparto arretrato, dal momento che gran parte del budget verrà destinato al centrocampo e all’attacco; tuttavia, non si faranno di certo cogliere impreparati qualora si dovessero creare, ad esempio, i presupposti per un acquisto dai costi relativamente contenuti.

Calciomercato Juventus, per Rudiger c’è anche il Psg

Così, non desta particolare sorpresa l’apprendere che anche alla Vecchia Signora ingolosisca e non poco il profilo di Antonio Rudiger, il cui contratto con il Chelsea, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Le manovre per un eventuale prolungamento con i Blues sono in alto mare, con l’ex Roma che sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid e del Bayern Monaco, tra le altre. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riferito da calciomercato.com, anche il Psg si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti.