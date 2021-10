Inter Juventus, parla l’impeccabile Danilo | «Sicurezza ritrovata»

Danilo è stato uno dei migliori in Inter Juventus. Il difensore bianconero ha concesso poco al pari della retroguardia. Preso un tiro in porta.

Ieri sera era importante certificare che la Vecchia Signora avesse ritrovato il proprio ordine difensivo. Lo testimonia il fatto che il portiere bianconero in Inter Juventus abbia preso appena un tiro in porta. Quello che ha portato al gol di Dzeko. Per il resto mai un intervento, giusto qualche uscita su calcio franco. «Sì, secondo me è vero, ma lo abbiamo dimostrato già in queste ultime partite che questa sicurezza c’è – dice Danilo -. Anche il lavoro c’è, l’intensità e la voglia di difendere anche, quindi oggi c’è stata solo una partita in più nella quale abbiamo lavorato bene difensivamente».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare in Serie A | Bianconeri tagliati fuori

Inter Juventus, Danilo e l’addio di Ronaldo

Il pareggio di Inter Juventus fa parte di un processo di crescita auspicato da Allegri. I calciatori adesso sentono la fiducia di essere diventati squadra rispetto alle prime partite. L’addio di Cristiano vi aveva un po’ scombussolato. «In confronto alle prime partite sicuramente, però quello che abbiamo in testa è sempre migliorare.Questo perché le grandi squadre non smettono mai di migliorare, di imparare, è questo che dobbiamo fare. Siamo contenti per il momento che stiamo attraversando, però sicuramente abbiamo tanto da migliorare e puntiamo su questo». Così parlò l’impeccabile Danilo.