Calciomercato Juventus, affare in Serie A | Bianconeri tagliati fuori

Calciomercato Juventus, c’è il possibile affare in Serie A: i bianconeri così sarebbero tagliati fuori dalla corsa al centrocampista

Affare in Serie A. Uno di quelli importanti. Che vede così la Juventus tagliata fuori dalla corsa al centrocampista. Una doppia beffa, visto che si tratta di due elementi che la Juve ha cercato di trattare e che avrebbe potuto trattare nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, Luis Alberto, in rotta con la Lazio e che potrebbe già decidere di lasciare la società biancoceleste a gennaio, potrebbe finire all’Inter dell’ex tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri in questo caso potrebbero anche cercare di mettere sul piatto uno scambio. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A

Hakan Calhanoglu potrebbe fare presto le valigie e finire nella Capitale. Dopo averlo presa dal Milan a paramentro zero, il calciatore turco, fino al momento, non ha sicuramente dimostrato in assoluto il proprio valore. E allora Inzaghi, per avere il suo ex pupillo, potrebbe anche decidere per una cessione che sarebbe sicuramente indolore per lui. Sarri ci potrebbe anche pensare, visto che ormai è ai ferri corti con Luis Alberto e ha chiaramente detto che lo spagnolo, insieme a Milinkovic-Savic, non può giocare. E anche oggi, nella gara contro il Verona, per il Mago si prospetta una panchina. Che sarebbe la terza consecutiva.

La Juventus su Luis Alberto, dopo le ultime vicissitudini, ci aveva fatto più di un pensiero. Soprattutto perché in mezzo al campo, un elemento di qualità, a Massimiliano Allegri manca. Cherubini sembra però tagliato fuori, soprattutto se questa idea di scambio dovesse andare a buon fine. Bisogna capire, comunque, la volontà di Lotito, che potrebbe anche decidere di fare totalmente cassa con il calciatore.