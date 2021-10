Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex | Sta per firmare

Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex: secondo Marca il calciatore starebbe per firmare. Superate le visite mediche, domani in gruppo

Uno di quei calciatori che i tifosi bianconeri non hanno mai dimenticato. Uno di quelli che ha sempre dato l’anima in campo e che è pronto a rimettersi pantaloncini e maglietta. Perché se lo merita, senza dubbio, per quello che dimostrato nel corso di questi anni di carriera, non solo in Italia.

Secondo quanto riportato dal portale di Marca, Fernando Llorente, ex Juventus, Napoli e Udinese in Italia, avrebbe già superato le visite mediche e questo pomeriggio dovrebbe firmare un contratto che lo legherà all’Eibar per la stagione in corso. Lo spagnolo, attualmente svincolato, ritorna quindi in Spagna dopo diversi anni passati nella nostra Serie A.

Calciomercato Juventus, Llorente va all’Eibar

L’annuncio ufficiale da parte del club spagnolo dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi, dopo che il 36enne metterà nero su bianco. Nessuno, alla Juventus, ha dimenticato le qualità dell’attaccante, che quando stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato il proprio valore e il proprio attaccamento alla maglia. Llorente ha lasciato un ottimo ricordo a Torino e tutti sono felici di rivederlo in campo.

Con la maglia bianconera Llorente ha collezionato 92 presenze mettendo a segno anche 27 reti. Un ruolino niente male per un attaccante che ha lavorato più per la squadra che per se stesso nel corso degli anni. Due scudetti, due coppe Italia, e una Supercoppa Italiana nel suo palmares con la Juventus. Ha dato e ricevuto tanto. E sicuramente merita un’altra possibilità importante per la sua carriera da professionista. Ormai non ci sono dubbi comunque, Fernando è pronto a firmare.