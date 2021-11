Calciomercato Juventus, gol e attrazione fatale | Sfida con Mourinho

Calciomercato Juventus, la parola d’ordine è rinforzare il centrocampo. C’è un giocatore che piace ma c’è la concorrenza della Roma.

Ormai è sotto gli occhi di tutti. È senza dubbio il centrocampo il reparto che la Juventus dovrà cercare di rinforzare al più presto. Che ciò avvenga nella finestra di gennaio o in quella di giugno non fa differenza. L’importante è che la società ne prenda atto. Nessuna spesa folle ma investimenti mirati, com’è avvenuto per Manuel Locatelli la scorsa estate al termine di un lungo corteggiamento. Serve qualità lì in mezzo. Anche Massimiliano Allegri se n’è accorto, lanciando indirettamente dei segnali ogni qualvolta c’è da fare le scelte di formazione. Il tecnico, infatti, ha cambiato più volte gli interpreti perché probabilmente ha scarsa fiducia in alcuni elementi. Che non sono riusciti a convincerlo.

Qualcosa, secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbe muovere già nel prossimo mercato di riparazione. La Juventus è alla ricerca di un profilo giovane, meglio ancora se italiano come da tradizione bianconera. E che a centrocampo sappia fare un po’ di tutto. Dinamismo, corsa, qualità. E, ovviamente, anche gol.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, “Gattuso il post Allegri” | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, Frattesi adesso è più di un’idea

Caratteristiche che sembrerebbero appartenere a Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 del Sassuolo. Sì, proprio quello che nell’ultimo turno infrasettimanale ha sbloccato il match contro la Juventus all’Allianz Stadium, terminato poi 2-1 per gli emiliani. La dirigenza bianconera era sulle sua tracce già da un bel po’, come tante big della Serie A. Sin da quando il giovane talento dell’Under-21 cominciava a far parlare di sé in Serie B con le maglie di Empoli e Monza.

Averlo visto all’opera allo Stadium non ha fatto altro che rafforzare l’interesse nei suoi confronti. La Juventus, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, tenterà un assalto, visti i buoni rapporti con la società neroverde, ma sarebbe forte la concorrenza della Roma di José Mourinho, dove Frattesi – romano e romanista – ha mosso i primi passi.