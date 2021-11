Dusan Vlahovic arriva alla Juventus. Il talento serbo è nel mirino della Vecchia Signora da mesi, oggi però giocherà nel suo futuro stadio?

La Juventus ovviamente ha Vlahovic in testa e questo lo sanno tutti da mesi. L’idea di firmare il rinnovo di Dybala nelle prossime settimane e aggiungere il serbo a breve è tanto scontata quanto complessa. Servono, nell’ordine, un accordo con Dusan, uno con la Fiorentina e uno… col commercialista. Prima i conti. La Juve in estate non ha potuto investire su un centravanti e, partito Ronaldo, si è impegnata per il futuro con Moise Kean. A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport che evidenzia come il serbo oggi arriverà all’Allianz Stadium,

Vlahovic, Premier in vantaggio

Il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte è una delle favorite – forse, la favorita – e ha già incontrato la Fiorentina a Londra. Operazione complessa per tutti: Commisso chiede un bonifico da 70 milioni e Vlahovic, che in viola prende ancora 800mila euro, sembra destinato a guadagnare uno stipendio non lontano dai 6 milioni a stagione. La certezza è che per capire il finale del film è ancora presto. L’Atletico Madrid ha meno chance rispetto all’estate scorsa ma la Premier League per la Juve è una grande minaccia