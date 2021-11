Calciomercato Juventus, la carta per convincerlo | Adesso è più vicino

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna fanno sapere che la sua prima opzione è il ritorno in bianconero. E c’è un motivo ben preciso.

C’è un motivo ben preciso per cui dovrebbe preferire la Juventus al Real Madrid. E stavolta non c’entra affatto il suo passato in bianconero. Lo rivela oggi il quotidiano catalano El Nacional, ponendo l’accento su quanto fosse importante, per Paul Pogba, la presenza di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos. Ormai sempre più lontano dal Manchester United, il centrocampista transalpino sarebbe stato felicissimo di finire alla corte del suo illustre connazionale. Ma in estate, come sappiamo, le strade della società madrilena e quelle di Zizou si sono divise definitivamente. E a Valdebebas è arrivato – anzi, è ritornato – Carlo Ancelotti.

Non che non sia altrettanto stimolante farsi allenare da uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, ma con Zidane al timone della squadra era tutta un’altra storia. Pogba con lui sarebbe stato indubbiamente un titolare indiscusso, oltre che al centro del nuovo progetto, come fanno sapere dalla Catalogna.

Calciomercato Juventus, senza Zidane niente Madrid per Pogba

Dunque, niente “Santiago Bernabeu” per il “Polpo”. Carlo Ancelotti potrebbe indirettamente spingerlo verso Torino. Difatti, archiviata l’opzione Madrid, resterebbero in ballo il Psg – altra società da tempo interessata al centrocampista dei Red Devils – e la Juventus. Pogba, come abbiamo ricordato più volte, conserva un ottimo ricordo dell’esperienza bianconera. È qui che è cresciuto ed ha avuto modo di affermarsi.

E il ritorno di Massimiliano Allegri, con il quale i rapporti sono sempre stati buoni, lo invoglierebbe senz’altro a riabbracciare la causa juventina. Il suo agente Mino Raiola, nel frattempo, sembra si stia muovendo in questa direzione. La volontà del giocatore è chiara.