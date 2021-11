Calciomercato Juventus, debutto e svolta | La decisione per gennaio

By

Calciomercato Juventus, cambia tutto dopo l’ultima apparizione: la decisione in vista della sessione di gennaio è stata presa.

Le numerose defezioni in difesa avevano fatto storcere il naso di molti tifosi alla lettura delle formazioni, dal momento che all’Allianz Stadium, in occasione della sfida contro la Fiorentina, si sono visti molti calciatori che di solito vengono impiegato con il contagocce da Max Allegri, che però ha ricevuto risposte piuttosto confortanti anche da chi non è considerato un titolarissimo.

Uno di questi è sicuramente Daniele Rugani, gettato nella mischia dal tecnico livornese per porre riparo alle assenze di Chiellini e di Bonucci: l’ex centrale del Cagliari ha fornito una prova attenta, diligente, senza sbavature né disattenzioni. Una prestazione che di certo ha reso felice chi, come Allegri, ha sempre scommesso sull’affidabilità di un calciatore troppo spesso ingiustamente bistrattato dai media e dai propri tifosi, e che potrebbe indurre ad attente valutazioni in vista del mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Rugani a sorpresa contro la Fiorentina | A gennaio non si muove

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, una sua eventuale partenza nel mercato di gennaio è assolutamente bloccata, anche alla luce delle ottime sensazioni destate nel match di ieri: le non perfette condizioni fisiche di Bonucci e soprattutto di Chiellini obbligano la società a porre il veto alla partenza di un difensore che potrebbe ritagliarsi anche più minuti nel corso del proseguo di questa stagione. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di sceni, Rugani rimarrà alla Juve almeno fino a giugno.