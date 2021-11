Calciomercato Juventus, “giallo” sul rinnovo | Cambia la data

Calciomercato Juventus, ci sono delle novità importanti da segnalare in vista del suo rinnovo di contratto: cosa sta succedendo.

Tempo di rinnovi in casa Juventus, con Cherubini al lavoro per perfezionare il prolungamento dei contratti dei calciatori dai quali si intende ripartire per porre le basi di un nuovo ciclo. E così, oltre a Dybala, per il quale sono attese novità a stretto giro di posta, in concomitanza del ritorno in Italia dell’agente della Joya, Jorge Antun, in programma entro la fine di novembre, la volontà del club bianconero è quello di trovare un accordo in tempi relativamente brevi anche per Juan Cuadrado, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, stretta finale per Cuadrado: firma fino al 2024

Juan #Cuadrado’s contract extension with #Juventus until 2024 is at the final stage. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 7, 2021

Stando a quanto riferito da Niccolò Schira, le parti sono in continuo contatto, al punti che si sarebbe raggiunto il tratto finale per formalizzare l’accordo. Tuttavia, ciò che per certi versi sorprende è la durata del contratto, con il colombiano che dovrebbe prolungare non più per un altro anno, ma per due anni, legandosi alla Juventus fino al 2024. Giusto premio per un calciatore determinante, il cui ingresso, anche contro la Fiorentina, ha tolto le castagne del fuoco, permettendo alla compagine di Allegri di acciuffare tre punti preziosissimi.