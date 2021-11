Calciomercato Juventus, ha chiesto la cessione | Lo vuole il Barcellona

Calciomercato Juventus, ha chiesto la cessione a gennaio. E ci starebbe pensando il Barcellona di Xavi: le ultime che arrivano dalla Spagna

Ha chiesto di essere ceduto. Almeno stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da DiarioGol.com. Anche perché, di spazio, non ne sta trovando. E non ritenendosi nemmeno considerato da Massimiliano Allegri, che probabilmente non riesce a trovargli una collocazione in campo, vuole cambiare aria.

La situazione attorno a Dejan Kulusevski è delicata. E su questo non ci piove. Lo svedese non si trova bene in questo momento in maglia bianconera: per un semplice motivo, ovviamente. Gioca poco, con il contagocce e, quando entra in campo a partita in corso, oppure quando viene schierato dall’inizio, non riesce a incidere. Il problema in questo caso mentale del calciatore è sotto gli occhi di tutti. Non si riesce a sbloccare. E per cercare un po’ di serenità avrebbe chiesto di essere ceduto. La destinazione potrebbe essere in Spagna

Calciomercato Juventus, il Barcellona su Kulu

Secondo il portale spagnolo infatti, Laporta, presidente dei catalani, si sarebbe convinto a fare un passo importante verso lo svedese. Anche perché chiederebbe una cessione in prestito per almeno sei mesi e poi magari un riscatto ad alcuni obiettivi raggiunti. Dalla Spagna sono sicuri che lo stesso calciatore avrebbe dato il proprio assenso alla partenza. E siamo certi che nemmeno Allegri, qualora una cessione di Kulu gli garantirebbe un’entrata congeniale alla sua idea di calcio, non si metterebbe di traverso a un addio anticipato.

La Juventus, però, dal proprio canto, non ha nessuna intenzione di perdere un capitale importante come quello che può essere considerato Kulusevski: pagato 35 milioni di euro, è cercato anche dal Tottenham di Paratici, con Conte che lo potrebbe schierare come seconda punta o anche come quinto a centrocampo. Si cederà al migliore offerente. E se non arriverà un’offerta ritenuta congrua, senza ombra di dubbio resterà in bianconero.