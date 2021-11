Juventus, Bonucci e Chiellini nel mirino: cos’è successo

Juventus, Bonucci e Chiellini nel mirino dei tifosi. Ecco cos’è successo in queste ore. Le reazioni social lasciano spazio a pochi dubbi

Le reazioni social dei tifosi lasciano spazio davvero a pochi dubbi. Ai tifosi della Juventus l’atteggiamento di Bonucci e Chiellini non è per nulla piaciuto. Il motivo è presto spiegato, anche se non ci vuole davvero molto per capire.

Sì, perché dopo l’assenza contro la Fiorentina, entrambi out per dei problemi che hanno costretto Allegri a schierare Rugani al fianco di de Ligt, i tifosi si aspettavano una mancata risposta alla chiamata della nazionale, che venerdì, contro lo Svizzera, si giocherà l’accesso alla prossima Coppa del Mondo. Ma così non sarà, anzi, a quanto pare, entrambe saranno in campo dal primo minuto.

Juventus, la reazione dei tifosi

Sui social quindi è scattata subito la polemica. Con i tifosi che non hanno mandato giù questa decisione. E che hanno attaccato i due difensori che, a loro dire, in questo momento, preferiscono la maglia azzurra che quella bianconera. Sono molti i commenti critici che vanno verso questa direzione, ma ovviamente, arrivare a pensare a una cosa del genere, vuole dire non avere visto per diversi anni una partita della Juventus.

Criticare Bonucci – ma soprattutto Chiellini – accusandoli di un possibile mancato “dovere”, appare una cosa fuori da ogni logica. I due, in questi anni, hanno sempre dimostrato a quanto ci tengono davvero. Non a parole, ma con i fatti. Ed è in questo senso che deve essere anche letta la loro decisione: se stanno bene perché non andare a giocare venerdì una partita decisiva? Il resto sono solamente chiacchiere.