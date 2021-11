Calciomercato Juventus, attesi due colpi ma in tre possono partire

Gennaio si avvicina e di conseguenza sono tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in vista della riapertura delle trattative.

La società bianconera pare intenzionata a fare dei cambiamenti nei prossimi mesi e innesti potrebbero arrivare praticamente in tutti i reparti. Anche se quello che più potrebbe subire mutamenti è il centrocampo, dove come possibili arrivi si fanno soprattutto i nomi di Witsel e Tchouameni. Ma è chiaro che per eventuali arrivi ci saranno delle cessioni, in modo da non appesantire troppo il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, anche Arthur e Bentancur non sono incedibili

Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la Juventus è intenzionata a fare due acquisti in mezzo al campo tra gennaio e la prossima estate. Ma ci saranno anche delle cessioni. Sul mercato, oltre a Ramsey, potrebbero finire anche Bentancur e Arthur che non sono considerati incedibili.

#Juventus are working to sign 2 new midfielders between January and the next summer: besides Aaron #Ramsey, #Arthur and Rodrigo #Bentancur are also among the transferable players in the next #transfers windows — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 11, 2021

Anche se va detto che il brasiliano è appena tornato da un infortunio e dunque ha sicuramente bisogno di tempo per essere al 100%. Confermati in ogni caso i tanti rumors che riguardano la mediana della Juventus, destinata senz’altro a importanti cambiamenti nel prossimo futuro.