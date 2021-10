Juventus, il gran rifiuto. Ha detto di no ad Agnelli per due volte

Doppio rifiuto, in due lassi temporali differenti, per la Juventus. Clamorosa presa di posizione di un calciatore che adesso è esploso: Pellegrini.

Il Corriere dello Sport non va tanto per il sottile e ne parla ampiamente questa mattina. Pellegrini è rientrato ieri a Roma, da oggi riprenderà gli allenamenti per preparare la partita contro la Juventus. Questa è una sfida che sente molto. Non solo perchè da romano la Juventus è l’avversario numero due, dopo la Lazio. Ma perchè il club bianconero lo ha corteggiato a lungo, sin da quando era al Sassuolo e Paratici provò a convincere il club emiliano a non rispettare il patto con la Roma con il diritto di recompra. Carnevali invece fu di parola e Lorenzo tornò nella Capitale.

Pellegrini, due no alla Juventus

La Juventus tornò alla carica anche dopo, puntando sulla clausola rescissoria di trenta milioni per strapparlo alla società giallorossa. Per la seconda volta Pellegrini ha saputo dire di no. Era stato proprio Allegri a volerlo. Il tecnico toscano aveva intravisto le sue qualità appena Lorenzo si era affacciato in serie A. Domenica se lo ritroverà da avversario, alla guida di una Roma che vuole diventare grande. Il capitano giallorosso vuol dimostrare ad Allegri che non si era sbagliato. Sta vivendo il momento più importante della sua carriera, a 25 anni ha raggiunto la maturità calcistica e di uomo, è marito e padre felice di due bambini.