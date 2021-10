Calciomercato Juventus, assalto a gennaio | La chiave è De Ligt

Calciomercato Juventus, assalto al centrocampista a gennaio. La chiave potrebbe essere De Ligt. I bianconeri già a lavoro

La Juve a gennaio tenterà l’assalto al centrocampista. E la chiave potrebbe essere De Ligt, amico di Van de Beek, che al Manchester United sta facendo una fatica enorme a trovare spazio. Il 24enne, arrivato dall’Ajax la passata stagione, l’anno scorso è riuscito a ritagliarsi un po’ di presenze: alla fine sono state 36. Ma quest’anno è tutto cambiato. Con Solskajer che non lo vede proprio.

Secondo quanto riportato dal Mirror, la società bianconera avrebbe già iniziato a sondare il terreno. E a gennaio l’operazione potrebbe davvero andare in porto. Su Van de Beek, non dimentichiamolo, ci sarebbe anche la Roma, che annusa l’affare.

Calciomercato Juventus, la chiave potrebbe essere De Ligt

Come detto però, in bianconero, c’è già De Ligt, amico fraterno del centrocampista, che potrebbe spingere il compagno di nazionale a scegliere la Juventus. Un’operazione che potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto. Anche perché, i torinesi, al momento non posso spendere una cifra così importante per prenderlo a titolo definitivo. Una situazione da monitorare, che potrebbe portare in Italia un elemento che al Manchester United, e non si capisce come, non è esploso del tutto, dopo aver mostrato in patria di possedere delle qualità tecniche davvero importanti.

L’affare, insomma, si potrebbe davvero fare. Soprattutto se Ramsey decidesse di partire e accettare la probabile offerta che il Newcastle – ma anche l’Everton – potrebbe recapitare a Torino nei prossimi mesi. La partenza del gallese potrebbe dare il via libera definitivo.