Lazio-Juventus, recupero importante | Sarà a disposizione di Sarri

Lazio-Juventus, recupero importante per Maurizio Sarri. Sarà a disposizione del tecnico alla ripresa del campionato. Ecco le ultime

Recupero importante per Maurizio Sarri in vista della sfida di campionato contro la Juventus sabato pomeriggio all’Olimpico. L’ex tecnico della Juventus potrà infatti contare sul giocatore che è tornato ad allenarsi in gruppo.

No, non parliamo di Ciro Immobile, che ancora lavora a parte e, come da lui stesso spiegato ieri, farà di tutto per esserci nella sfida contro i bianconeri. Ma di Manuel Lazzari, che era fermo ai box dalla gara di Europa League contro il Marsiglia. L’esterno quindi ci sarà. Un problema in meno per l’allenatore toscano che, dietro, sopperirà appunto con l’azzurro all’assenza di Marusic, positivo al coronavirus.

Lazio-Juventus, Lazzari recupera

La certa disponibilità di Lazzari, insomma, permette all’ex della partita di mandare in campo uno degli elementi più pericolosi. La corsa dell’esterno, che nella passata stagione è stato decisivo parecchie volte, è uno dei punti sul quale la manovra della Lazio si potrebbe appoggiare. Ed è lì che Allegri dovrà decidere le mosse tattiche. Con un Alex Sandro non certo al meglio, e con un Bernardeschi che non ci sarà, diventa fondamentale limitare al massimo le sgroppate di Lazzari.

Ovviamente si spera in casa bianconera che Immobile possa non essere al cento per cento. L’attaccante, come detto, è a lavoro, ma non con i compagni. Ecco, un’assenza del genere, potrebbe anche giovare alla Vecchia Signora. Che dietro, in questo prima parte di stagione, alterna delle prestazioni sicuramente importanti ad altre che devono essere di certo riviste. E meno gente pericolosa c’è in campo, meglio è per tutti in questo momento.