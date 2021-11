Calciomercato Juventus, rifiutata la prima offerta | Va alzato il prezzo

La Juventus ha provato a chiudere nell’immediato un’operazion di calciomercato. Tuttavia la sua offerta è stata ritenuta bassa dal River Plate per Alvarez.

Juventus e Fiorentina continuano a “giocarsi” la firma di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina. Come riportato da “La Nazione”, i bianconeri avrebbero già fatto un’offerta per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto nel dicembre 2022, ma il club argentino non l’avrebbe ritenuta congrua. La contromossa dei viola è invece attesa entro la fine del mese di novembre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nessuna offerta | Occasione a gennaio

Alvarez, è battaglia con la Fiorentina

A spingere molto per Alvarez del River Plate c’è anche la Fiorentina. Lo vorrebbe portare al Franchi, magari per sostituire quell’ira di Dio che è Vlahovic. L’argentino è un attaccante centrale che sa fare tutto. Sa stare in area, come dimostrano i gol in patria. Sa destreggiarsi abilmente anche all’esterno, e la giocata sullo stretto con successiva palombella vincente è lì a dimostrarlo. E sa segnare: sono 15 i centri in campionato da marzo a oggi, peraltro ben distribuiti. Anche se l’8 novembre ha segnato un poker al Patronato. Insomma, è un elemento da tenere d’occhio e la Juventus vuole bruciare tutte le concorrenti.