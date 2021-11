Calciomercato Juventus, nessuna offerta | Occasione a gennaio

Calciomercato Juventus, trapelano secche smentite sull’affare che vedrebbe coinvolti i bianconeri, ingolositi dall’occasione a gennaio.

Il restyling con il quale la “Vecchia Signora” intende rivoluzionare la propria pelle, passa dall’acquisto di calciatori giovani e di prospettiva: gli occhi di Cherubini sono rivolti proprio su colpi di questo target, in grado di non sfigurare nella creatura che si vuole consegnare a Max Allegri.

Il reparto offensivo sarà sicuramente quello al quale saranno rivolte le maggiori attenzioni, anche perché la partenza di Cristiano Ronaldo non è stata adeguatamente sostituita, e la mancanza di un terminale offensivo capace di risolvere le situazioni più spinose si sta facendo sentire. Vlahovic è il primo nome sulla lista, anche se chiaramente non sarà facile pervenire ad un accordo con la Fiorentina, con i gigliati che continuano a chiedere 80 milioni di euro per lasciarlo partire. Sicuramente più economica sarebbe la pista che porta all’attaccante del River Plate Julien Alvarez, legato al club argentino da una clausola da 20 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, colpo Alvarez: c’è una novità

Su #Alvarez: il River non ha ancora ricevuto offerte per lui. La clausola è di 20mln. Non è così impossibile che venga rinnovato il suo contratto, ma a Julian piacerebbe giocare in Europa. La #Juve potrebbe fare un’offerta a gennaio, ma per il momento è solo un’indiscrezione. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) November 17, 2021

Alcuni osservatori della Juve sarebbero stati “beccati” a visionare il bomber argentino nell’ultimo confronto del River, segnale evidente che qualcosa di importante bolle in pentola. Tuttavia, stando a quanto riferito dal giornalista di tuttojuve.com Mirko di Natale, non sarebbero state ancora presentate offerte concrete al club argentino, dopo che nelle ultime ore si vociferava che la “Vecchia Signora” avesse messo sul piatto almeno 15 milioni di euro. Ciò non toglie, che al calciatore la possibilità di approdare in Europa lusinghi e non poco, con la Cherubini che potrebbe entrare nell’ordine di idee di piazzare l’affondo decisivo a gennaio, per battere la concorrenza ed assicurarsi uno dei prospetti più importanti del panorama sudamericano.