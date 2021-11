Dybala, allarme rosso | Nuova complicazione per la Juventus

Paulo Dybala è nuovamente in bilico. La Juventus ha registrato un’altra volta una frenata che potrebbe portare l’argentino fuori dalla gara con la Lazio.

Sarà un’altra mattinata importante per Paulo Dybala, che oggi verrà visitato dai medici bianconeri per valutare lo stato del suo polpaccio sinistro. Il fastidio lo ha portato a saltare, forse precauzionalmente, il match dell’Argentina con il Brasile. La Joya – fa sapere la Gazzetta dello Sport – è rientrata a Torino nella tarda serata di ieri insieme agli altri sudamericani bianconeri. Negli ultimi giorni, dopo il match con l’Uruguay abbandonato all’intervallo, pare che non si sia allenato, anche se dice di non sentire particolare dolore.

Dybala verso il forfait con la Lazio

Il muscolo è delicato e il numero dieci bianconero dopo i guai fisici dell’ultimo anno e mezzo preferisce essere molto cauto. Oggi appunto si saprà qualcosa di più, ma al momento Dybala sembra in forte dubbio per la gara di sabato contro la Lazio. Se dovesse saltarla, la coppia d’attacco dei bianconeri sarà composta da Morata e Chiesa. Anche Kean è rientrato a disposizione, ma il rientro sarà graduale. Allegri da oggi avrà a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi, fermi per infortunio.