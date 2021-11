Calciomercato Juventus, una telefonata rimette tutto in discussione

Calciomercato Juventus, non è un mistero che il giocatore non piaccia solamente ai bianconeri. Ecco la novità dell’ultim’ora.

C’è ancora un enorme punto interrogativo, sul destino di Denis Zakaria. Né la Roma e né la Juventus intendono mollare l’osso, ma dalle ultime notizie pare che qualcosa, dopo tanti tira e molla, sia cambiato. L’accordo con la società giallorossa sembrava remoto più che mai, ma potrebbe non essere del tutto vero. Dalle indiscrezioni circolate nell’ambiente – come riporta repubblica.it – sembrerebbe, al contrario, che il general manager dell’area sportiva della Roma sia pronto a tutto, pur di mettere a segno questo colpo.

Pare infatti che Tiago Pinto non si sia ancora arreso. Che stia lavorando giorno e notte, pur senza fare troppo “rumore”, per portare Zakaria dalla sua parte e far felice, così, il suo allenatore.

Calciomercato Juventus, contatti tra la Roma e il procuratore di Zakaria

Pinto avrebbe contattato, in queste ore, il nuovo procuratore del centrocampista svizzero in forza al Borussia Mönchengladbach, Ali Dursun, per cercare di trovare una quadra. E si dice addirittura che il suo telefono continui a trillare senza sosta, a riprova di quanto la Roma lo voglia. L’accordo non c’è, quindi la partita è ancora aperta. Ma José Mourinho lo vuole a tutti i costi e la società bianconera, a questo punto, di fronte a tanta caparbietà, potrebbe vedersi costretta a sventolare bandiera bianca.

Poco male, perché Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno già un piano B bell’e pronto. Qualora l’affaire Denis Zakaria non dovesse andare in porto, sono pronti a corteggiare il belga Axel Witsel da “corteggiare”. E chissà che con lui non possa andar meglio.