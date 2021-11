Juventus, c’è un altro caso Covid | Ha già abbandonato il ritiro

Juventus, nuova tegola in arrivo per Montemurro: si ferma un’altra calciatrice bianconera dopo la positività al Covid-19 di Arianna Caruso.

Ancora cattive notizie dal ritiro della nazionale azzurra femminile. Anche la calciatrice bianconera Martina Rosucci è risultata positiva al Covid-19 ed ha già abbandonato Coverciano. Insieme a lei anche la romanista Giada Greggi: entrambe, comunica la Figc, stanno già facendo ritorno ai loro club di appartenenza.

E siamo a due. Ieri, infatti, era toccato ad Arianna Caruso dover fare dietrofront, rimettersi in viaggio destinazione Torino e affrontare l’autoisolamento. Due centrocampiste della Juventus fuori gioco nel giro di ventiquattrore. Non fa di certo i salti di gioia la selezionatrice Milena Bartolini, costretta a giocare la delicata doppia sfida per le qualificazioni ai campionati del mondo 2023 contro Svizzera e Romania senza due tasselli importanti del gruppo azzurro.

Juventus, positiva la centrocampista Rosucci

Una brutta tegola anche per l’allenatore della Juventus femminile, Joe Montemurro. Il tecnico non ha fatto in tempo a festeggiare la storica vittoria sul Wolfsburg in Uefa Women Champions League, che dovrà subito far fronte a dei problemi di formazione nei prossimi delicati impegni delle ragazze.

Sia Caruso che Rosucci non vedono l’ora di tornare a disposizione. Ieri, nel frattempo, l’ex calciatrice della Res Roma aveva affidato a Instagram i suoi pensieri: “Purtroppo questo virus insidioso ha colpito anche me, mi costringerà a rimanere a casa per qualche tempo e soprattutto non mi permetterà di aiutare le mie compagne – ha scritto sul noto social la Caruso – Per ora sto bene, non ho particolari sintomi e non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me. In questi giorni tiferemo insieme la nostra Nazionale”.