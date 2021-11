Juventus, magia di Soulé contro il Chelsea: i tifosi sognano – VIDEO

Juventus, magia di Soulé contro il Chelsea. I tifosi sognano. Ecco il video del gol dell’argentino dopo un minuto di gioco

Partite in Serie A ancora zero. Massimiliano Allegri non affretta mai i tempi. Ma Soulé, l’argentino chiamato in nazionale da Scaloni, incanta. E gli basta solamente un minuto per mettere le cose in chiaro contro il Chelsea, nella partita di Youth League.

Una magia. Un tocco magico sul secondo palo: palla che prima bacia il montante e poi se spegne alle spalle dell’estremo difensore dei Blues. Ecco, le qualità inizia a farle vedere anche in palcoscenici importanti. Molto più della Serie C, dopo Soulé gioca in pianta stabile. Un gol bellissimo, che merita di essere visto.

Juventus, ecco la magia di Soulé

Ecco il video. Direttamene dal sito dell’Uefa che trasmette la partita in diretta. Basterà fare l’accesso attraverso un vostro account, andare al minuto uno, e il gioco è fatto. Non ve ne pentirete. E potrete iniziare a sognare.

Anche perché, vogliamo ricordare, che Soulé Matias, è un classe 2003. Giovanissimo è dir poco. Diciotto anni di talento purissimo. Diciotto anni di qualità. Arrivato dal Velez nel gennaio del 2020, la Juventus lo ha prima mandato in Primavera e adesso nella Juventus Under 23 che disputa il campionato di Serie C. Quella di oggi è la sua seconda rete in Youth League. Meravigliosa. Con una sterzata molto simile a quelle che faceva Messi – adesso un po’ di meno, l’età avanza per tutti – e poi quel tocco beffardo lì, dove il portiere non può fare nulla. Sì, fatelo il login.