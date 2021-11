Per il calciomercato della Juventus sono settimane calde, con possibili arrivi ma anche delle possibili cessioni che potrebbero arrivare.

Tanti elementi della rosa di Allegri sono sotto esame. Il cammino della Juventus in questa prima parte della stagione non può dirsi soddisfacente del tutto. E’ vero che Dybala e compagni sono già qualificati agli ottavi di finale di Champions League, ma in campionato la squadra è in ritardo rispetto alle altre squadre che lottano per lo scudetto. Servirà dunque una grande rimonta per tornare in lizza per il primo posto. Ma il rendimento di alcuni giocatori è stato deludente e la società intende rinnovare e ringiovanire l’organico. Con il centrocampo che dovrebbe essere il reparto che nel corso dei prossimi mesi potrebbe subire i maggiori cambiamenti. Le ultime prestazioni del resto hanno confermato le difficoltà della Juve sulla linea mediana del campo.

Calciomercato Juventus, Bentancur e Rabiot possibili sacrificati

Il portale Calciomercato.it ieri ha effettuato un sondaggio all’indomani della sconfitta della squadra di Allegri in Champions.Sondaggio relativo ai peggiori in campo. E i più “votati” sono stati con il 36% Rabiot e con il 38% Bentancur. Decisamente bocciati i due centrocampisti, il cui rendimento in questa stagione proprio non riesce a decollare. Ed è in fondo proprio per questo motivo che la Juventus sta cercando delle nuove alternative in mezzo al campo. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile partenza di Bentancur di fronte ad una offerta soddisfacente. E la stessa cosa potrebbe accadere per Rabiot, la cui cessione garantirebbe una plusvalenza per le casse bianconere. Difficile pensare però che il francese possa partire a stagione in corso, visto che Allegri comunque lo sta schierando con continuità.