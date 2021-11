Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore | La Roma si defila

Calciomercato Juventus, secondo le notizie che giungono dalla Capitale la società giallorossa ha ormai mollato definitivamente l’obiettivo.

La disastrosa prestazione di Stamford Bridge ha confermato, ove ce ne fosse bisogno, l’urgenza di sistemare il centrocampo. Il reparto in cui la Juventus fa più fatica, oltre che l’anello debole da ormai diverse stagioni. Sono lontanissimi i tempi di Pogba-Pirlo-Vidal, il trio che ogni tifoso bianconero rimpiange in questi tempi di magra.

Ma, senza dover per forza andare così a ritroso nel tempo, si può tranquillamente risalire a giocatori che hanno lasciato un’importante traccia a Torino, pur non brillando in termini di continuità. Fatto sta che Cherubini dovrà intervenire al più presto. Anche a gennaio se dovesse presentarsi l’occasione giusta.

Calciomercato Juventus, Paredes non tornerà nella Capitale

Una delle piste che il direttore sportivo bianconero non ha mai definitivamente mollato è quella che conduce al centrocampista Leandro Paredes. È indubbio che il nazionale argentino, oggi al Psg ma in scadenza nel 2023, farebbe davvero comodo a Massimiliano Allegri, che potrebbe colmare un importante buco in mediana. Il tecnico livornese avrebbe anche più alternative a livello tattico e il cambio di modulo non rappresenterebbe più un problema.

In Italia Paredes viene da mesi accostato alla Roma, che farebbe carte false per riportarlo nella Capitale risalente a cinque stagioni fa. Ma a quanto pare la società giallorossa starebbe pensando di defilarsi. Lo riporta il Romanista, secondo cui l’argentino non farebbe più parte degli obiettivi del general manager Tiago Pinto.