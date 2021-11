Calciomercato Juventus, doppio affare con il Toro | Li vuole Allegri

Calciomercato Juventus, doppio scacco al Torino: Allegri ha dato le sue dritte in merito a questi possibili acquisti per rimpolpare la rosa.

Sono tanti i problemi e le lacune strutturali evidenziate dalla Juventus in questo inizio di stagione così dicotomico per la compagine di Allegri, nella quale Chiesa e compagni hanno alternato prestazioni solide, ad altre infarcite di errori e disattenzioni.

Oltre al centrocampo, anche la difesa, soprattutto nella sua corsia laterale mancina, non sta dando le garanzie che Allegri stesso si auspicava di poter ottenere. Alla luce dell’età non più verde di Chiellini e Bonucci, poi, unitamente alla situazione legata a De Ligt per la quale non possono essere esclusi clamorosi colpi di scena, dovrà essere rinforzata inevitabilmente anche la “batteria” dei centrali.

Calciomercato Juventus, Bremer ma non solo | Doppio colpo dal Torino

Non desta particolare sorprese, dunque, l’apprendere la notizia rilanciata da tuttojuve.com, secondo cui la Juventus starebbe valutando con molta attenzione la possibilità di sferrare un doppio assalto al Torino, mettendo le mani su Singo e Bremer. Il brasiliano piace anche alle altre big del nostro campionato, in particolar modo all’Inter, alla luce della sua grande duttilità, che lo rende un profilo adatto per il 3-5-2 di Inzaghi. Tuttavia, c’è un altro allenatore che fa della difesa a tre il suo tratto distintivo, ed è Antonio Conte: non a caso, anche il Tottenham, su imput del tecnico leccese, avrebbe avviato i primi sondaggi per Bremer, per capire la fattibilità dell’operazione. Per quanto concerne la situazione Singo, è difficile che Cairo decida di privarsene per una cifra inferiore ai 10/12 milioni di euro.