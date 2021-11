Calciomercato Juventus, l’annuncio social | “È fuori dalla squadra”

Calciomercato Juventus, un tweet pubblicato dal giornalista Nicolino sta già facendo il giro dei social, si parla di un giocatore in uscita.

Ve la riporto così come me l’hanno detta ieri sera: “#Ramsey è fuori dalla #Juventus“. Non mi chiedete cosa succederà a gennaio, perché non mi hanno riferito altro, ma è comunque una conferma importante

— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 25, 2021