Juventus-Atalanta, gioia Allegri: doppio recupero | I convocati

Verso Juventus-Atalanta, doppia notizia positiva per Allegri: figurano nuovamente nella lista dei convocati.

Non è stata una settimana semplice per la Juventus: prima la trasferta con conseguente harakiri con il Chelsea, poi la decisione della guardia di finanza di far luce sul caso plusvalenze. Nel mentre, gli uomini di Allegri hanno preparato la delicata sfida all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, vero e proprio spartiacque della stagione dei bianconeri, che con una vittoria potrebbero ritornare prepotentemente in lizza per un posto in Champions League. Buone notizie dall’infermeria, con Bernardeschi e Chiellini che hanno smaltito i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, e sono stati regolarmente convocati. Ecco la lista completa: