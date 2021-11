Juventus, infortunio Mckennie | Il texano finisce k.o.

Juventus, problemi fisici anche per Mckennie, costretto a chiedere il cambio: come sta il centrocampista texano.

Dopo l’infortunio di Chiesa, un’altra tegola si “abbatte” sulla Juventus: i bianconeri, infatti, devono far fronte anche al problema fisico accusato da Weston Mckennie, costretto a chiedere il cambio dopo aver subito un duro colpo al 67′. Il centrocampista è uscito con le sue gambe, ma comunque verosimilmente sarà sottoposto ad ulteriori esami strumentali per capire l’entità del guaio fisico. L’ex Schalke, tra l’altro, era stato fino a quel momento il migliore in campo della compagine di Allegri, che poi ha deciso di schierare Kean al suo posto, per i minuti finali.