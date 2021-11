Calciomercato Juventus, “esonerano” Allegri | Game over Agnelli

Juventus, la pazienza è finita: il verdetto su Allegri è stato sancito al fischio finale della gara contro l’Atalanta.

Dopo l’indecorosa sconfitta patita in Champions League contro il Chelsea, la Juventus non riesce a risalire la china in campionato: l’Atalanta espugna lo Stadium grazie ad un goal di Duvan Zapata, e scrive probabilmente la parola fine ai sogni dei bianconeri di riacciuffare il treno Champions League.

Dybala e compagni, dopo aver subito la rete degli orobici, hanno provato a risalire la china, ma sono finiti prima sui guantoni di Musso, abile a disinnescare almeno due occasioni nitide dei padroni di casa, e poi sulla traversa, che ha respinto la conclusione al fil di cotone della “Joya“. A finire sul banco degli imputati, ovviamente, è stato Max Allegri, bersagliato dalla critica e dai suoi stessi tifosi, forse per la prima volta in modo così veemente dall’inizio della stagione. 21 punti in 13 gare sono un bottino oggettivamente troppo magro per chi è stato ripreso con la chiara intenzione di ritornare ai piani nobili della classifica; più di tutte, è la mancanza di gioco e di idee a rendere manifesta la totale incapacità del tecnico livornese di prendere le redini di una squadra che fino ad ora non è stato in grado di gestire come avrebbe voluto.

Calciomercato Juventus, “esonerate” Allegri: esplode la furia dei tifosi sui social

Il popolo di Twitter ha rappresentato una cassa di risonanza importante della rabbia che i tifosi della “Vecchia Signora” provano nei confronti di una gestione tecnica a dir poco rivedibile, per usare un eufemismo. Sono tanti i messaggi che criticano l’operato di Allegri: c’è chi ne chiede l’esonero, chi invece punta il dito contro il gioco “antiquato” che il tecnico livornese (non) ha dato alla sua creatura, e chi addirittura rimpiange Pirlo, auspicandone un ritorno.

La pochezza della rosa? Tutti nazionali. La pochezza è dell’incapace cagon, come lo definì Tévez, in panchina#AllegriOut e ridateci Pirlo — Divus Consul sine collega 🤍🖤 (@DivusConsul) November 28, 2021

Purtroppo sì andrà avanti con #AllegriOut a prescindere, pur di non ammettere di aver sbagliato a richiamarlo. Non ci sarà risultato o segnale che tenga per ammettere che è inadatto e obsoleto,vecchio per un calcio che è cambiato — Daniele Cutuli (@Giunnes) November 28, 2021

Sono le 9:38, ancora non si è dimesso ma soprattutto non capisco ancora come sia stato capace di mettere #Bernardeschi e non #Kulusevski #AllegriOut — ndostaturo (@ndostaturo) November 28, 2021

Siamo solo all’inizio di questo ciclo che durerà come minimo 4 anni. E guardate dopo pochi mesi già come siamo ridotti tutti. Guardate dentro voi stessi e domandatevi: ha senso continuare a guardare le partite di questa squadra ?#AllegriOut — #AllegriOut (@Fra_tf91) November 28, 2021

A fine stagione, urge un cambio radicale: via presidenza e dirigenza, via l’allenatore e via elementi della rosa…. Ripartire con un progetto serio senza amicizie e lecchinismo#Juventus #JuventusAtalanta #agnelliout #AllegriOut — Mario BiancoNero (iscriviti su YouTube) (@JchannelMario) November 28, 2021