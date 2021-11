Juventus, Allegri ha una pedina in più | Torna con la Salernitana

Tempo di voltare pagina per la Juventus, che giorno 30 novembre è attesa da un altro match sul campo della pericolante Salernitana.

Altra partita da affrontare con la necessità di andare a conquistare i tre punti, anche se le ultime due sconfitte hanno intaccato il morale di Dybala e compagni. Che si trovano con una classifica sicuramente non all’altezza delle aspettative, lontani dalle posizioni che contano e con i tifosi che chiaramente sono insoddisfatti. Servirebbe una netta inversione di tendenza, una lunga striscia di risultati positivi. Ma anche sul piano del gioco, specie in fase offensiva, la Juventus sta facendo fatica. Si attendono anche dei rinforzi nel mercato di gennaio per dare nuova linfa al gioco bianconero. Allegri dovrà affrontare questa trasferta con diversi problemi di formazione, visto che ieri Chiesa e McKennie sono usciti dal campo per infortunio e non dovrebbero essere della contesa.

Juventus, contro la Salernitana torna De Sciglio

Per sua fortuna Allegri sta recuperando pezzi almeno in difesa. Giorgio Chiellini è a disposizione e potrebbe scendere in campo. La sua esperienza e la sua leadership potrebbero essere fondamentali in un momento così delicato per la squadra. Ma a disposizione del tecnico dovrebbe anche esserci un altro elemento. Lo ha annunciato lo stesso tecnico nel post gara, come si legge su Tuttosport: “Lunedì torna De Sciglio”. Magari non sarà al top della condizione, ma il suo utilizzo contro la Salernitana potrebbe consentire all’allenatore di spostare Cuadrado in una posizione di campo più avanzata. Non è però nemmeno da escludere un’altra soluzione tattica, ovvero l’utilizzo della difesa a tre con Cuadrado e Alex Sandro esterni di centrocampo. Se ne capirà di più dai prossimi allenamenti.