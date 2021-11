Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | “A gennaio decido”

Continuano ad arrivare voci sui possibili obiettivi del calciomercato della Juventus in vista delle prossime sessioni di trasferimenti.

Non sembrano esserci dubbi su quelle che sono le priorità del club bianconero per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Servono centrocampisti in grado di dare una marcia in più alle idee di gioco del tecnico ma serve anche un bomber che possa essere decisivo in zona gol. Alla Juve ora più che mai stanno mancando i gol di Cristiano Ronaldo. Certo è che non è facile trovare un elemento in grado di sostituire il campione portoghese. Vlahovic continua ad essere il sogno proibito dei bianconeri, ma occhio anche ad altri nomi. Tra le opzioni possibili rimane anche Lacazette, centravanti dell’Arsenal che sta per vivere gli ultimi mesi con la maglia dei Gunners. Il suo contratto è infatti in scadenza a giugno e il giocatore non ha intenzione di rinnovarlo. Sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Lacazette annuncia presto novità

Come riporta Sportmediaset il centravanti francese attende ancora l’offerta giusta. Di sicuro le pretendenti non gli mancano di certo, sia in serie A che negli altri grandi campionati europei. E’ un bomber di grande affidabilità che può garantire gol con regolarità, quello che manca oggi alla Juventus. A “Telefoot” lo stesso Lacazette si è dato un tempo per valutare il tutto e prendere una decisione. “A gennaio vedremo che offerte ci saranno, che sfide interessanti mi offriranno. Voglio aspettare fino a gennaio prima di pensare davvero ad altro” ha detto il francese. Solo poche settimane dunque prima di scoprire quello che potrebbe essere il suo futuro.