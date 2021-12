Calciomercato Juventus, ennesima esclusione | A gennaio potrebbe partire

Il calciomercato della Juventus è sempre argomento bollente, sempre più incandescente man mano che ci si avvicina all’inizio dell’anno.

Il rendimento di tanti calciatori in questa prima fase della stagione non è stato soddisfacente e per questo motivo a gennaio potrebbero esserci diversi movimenti in casa Juventus. Sia in entrata che in uscita, perché chiaramente bisogna tener d’occhio anche il monte ingaggi. Il reparto che più di tutti potrebbe subire dei cambiamenti è il centrocampo, dove Allegri attende degli uomini che sappiano ben interpretare le sue idee di gioco. Di nomi ne sono circolati davvero tanti nell’ultimo periodo, con Tchouameni e Zakaria che però al momento sembrano essere degli obiettivi complicati da raggiungere. Il capitolo cessioni vede invece sempre Ramsey in prima fila. Il gallese continua ad essere tormentato dagli infortuni e ormai sembra ai margini del progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, per Arthur non è da escludere la partenza

Ma c’è anche un altro calciatore che sta davvero vedendo poco il campo nell’ultimo periodo ed è Arthur. Il mediano brasiliano nemmeno ieri contro la Salernitana è stato utilizzato da Allegri, che pure ha concesso spazio a Pellegrini, Kean e Kulusevski. A centrocampo gli ha preferito Bentancur come partner di Locatelli (McKennie fuori per infortunio) e non lo ha schierato nemmeno nel corso del match. Superato l’infortunio per Arthur ci si aspettava un graduale ritorno tra i titolari, con un aumento del minutaggio gara dopo gara. E invece l’ex Barcellona sta facendo fatica. E per questo motivo sono tornate le voci riguardo una sua possibile partenza da Torino già nel prossimo mercato di gennaio. Potrebbe essere lui una delle pedine sacrificabili dei bianconeri.