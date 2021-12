Calciomercato Juventus, dalla Spagna raccontano di un aut aut: il giocatore dovrà decidere prima di Natale se restare oppure andare via.

Quindici giorni di tempo per dare una risposta. Da Barcellona parlano di ultimatum: a raccontarlo, a proposito della vicenda del rinnovo di Ousmane Dembelé, è il quotidiano catalano El Mundo Deportivo. La società blaugrana avrebbe dato l’aut aut agli agenti dell’esterno francese, da un po’ di tempo un obiettivo della Juventus. Il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Mateu Alemany non hanno intenzione di attendere oltre. Nelle scorse settimane hanno proposto al giocatore una sorta di contratto a gettone: sostanzialmente verrebbe pagato in base al numero di partite che riuscirà a giocare.

Una scelta, questa, dettata dall’eccessiva fragilità di Dembelé, che durante i suoi cinque anni in Catalogna ha passato diversi mesi in infermeria.

Leggi anche: Juventus, terremoto plusvalenze | Sotto la lente anche l’affare Demiral

Calciomercato Juventus, Dembelé ha due settimane per rispondere al Barça

Ora la palla passa ai suoi procuratori. Il Barcellona ha bisogno di conoscere il futuro di Dembelé prima di Natale. Non vuole attendere gennaio, quando il l’attaccante transalpino sarà libero di trattare con un altro club. A sperare in una risposta positiva è in primis l’allenatore del Barça, Xavi, che già durante la presentazione ufficiale aveva fatto capire come il francese possa diventare un punto fermo della sua squadra, ricordando come il suo potenziale sia ancora in gran parte inespresso.

Tuttavia, Dembelé avrebbe già lanciato importanti segnali ad alcune società, soprattutto inglesi. Una su tutte, il Newcastle: acquistato recentemente dal fondo saudita Pif, il club bianconero è uno di quelli che sta mostrando maggiore interesse nei confronti del calciatore del Barcellona.