Calciomercato Juventus, i bianconeri strizzano l’occhio a Lorenzo Insigne: il via libera potrebbe essere dato dalla sua cessione.

Infortunatosi nel corso della gara contro il Sassuolo, Lorenzo Insigne continua ad essere al centro delle voci di mercato: il tema rinnovo è sempre all’ordine del giorno, e sebbene ci sia stato un sensibile avvicinamento con il Napoli, o quantomeno un disgelo tra le parti, l’accordo per il prolungamento del contratto del “Capitano” in scadenza nel 2022 non c’è ancora.

La richiesta dell’attaccante partenopeo si attesterebbe sui 5 milioni di euro, ancora piuttosto distante dalla proposta messa sul piatto dal patron De Laurentiis. Chiaramente, nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo in tempi relativamente brevi, le chances che lo “Scugnizzo” alla fine faccia le valigie diventano inevitabilmente più alte. In estate si era vociferato di un possibile interessamento dell‘Inter, e non è escluso che Marotta non possa ritornare alla carica: l’assalto dei nerazzurri qualche mese fa, è stato frenato poi dal via libera dato dalla Lazio per Correa, ma il profilo di Insigne piace e non poco al club di via corso Emanuele e allo Zenit, destinazione poco gradita, però, dal diretto interessato.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Scambio immediato

Calciomercato Juventus, si strizza l’occhio ad Insigne | Il piano di Cherubini

Tuttavia, l’indiscrezione che fa saltare il banco è sviscerata da Enrico Camelio, intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, che ha svelato un particolare piuttosto interessante legato al possibile assalto della Juventus per Insigne. Secondo Camelio, infatti, i bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di ingaggiare il fuoriclasse del Napoli soprattutto se riuscissero a piazzare Kulusevski, da tempo sul piede di partenza ma mai concretamente vicino ad un addio. Ci sarebbero stati già dei contatti, in questo senso, tra la “Vecchia Signora” e l’entourage del capitano del Napoli: pista, dunque, da monitorare con estrema attenzione.