Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Scambio immediato

Calciomercato Juventus, la cessione di Ramsey dà il via libera per il maxi affare in Premier League: Inter beffata.

La goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso è caduta alcuni mesi fa: la storia d’amore tra Ramsey e la Juventus, mai definitivamente sbocciata, è sul punto di vivere i titoli di coda.

Da vero e proprio separato in casa, il gallese non vede il campo dalla fase iniziale di questo campionato, periodo nel quale Allegri lo ha a più riprese testato nella posizione di playmaker basso davanti alla difesa. La gara contro l’Udinese ha rappresentato, però, l’ultima tappa di un percorso accidentato, nel quale la mezzala non è mai riuscito a replicare le sfavillanti prestazioni di cui si era reso protagonista sia con la maglia dell’Arsenal, che con quella del Galles. Il suo contratto scade nel 2023, e Cherubini sta cercando possibili acquirenti: il suo ingaggio da più di 7 milioni di euro annui, però, sta rappresentando un serio ostacolo per qualsiasi tipo di trattativa.

Calciomercato Juventus, Ramsey pedina di scambio | Arriva Lacazette?

Stando a quanto riferito da Interlive.it, però, per Ramsey potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Premier League. La Juventus, infatti, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista per arrivare ad Alexandre Lacazette, il cui contratto con l’Arsenal scade nel 2022. Ragion per cui, già a gennaio i Gunners potrebbero decidere di avallare questo tipo di soluzione, anche se vi sono alcune incognite legate alle condizioni fisiche di Ramsey, per il quale qualche settimana fa ha effettuato qualche sondaggio esplorativo anche il Newcastle, senza però affondare il colpo.