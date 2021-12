Juventus, addio Mancini alla Nazionale? | La risposta del tecnico

Juventus, Roberto Mancini ha risposto alle voci che lo vedevano lontano dalla Nazionale: ecco quanto dichiarato dal ct azzurro.

Dopo la vittoria degli Europei, in tanti erano convinti che la Nazionale guidata da Roberto Mancini potesse conquistare la qualificazione diretta alla fase finale dei prossimi Mondiali in programma in Qatar.

E invece, complici errori individuali clamorosi ed una condizione fisica generale apparsa alquanto precaria, alla fine la Svizzera è riuscita a beffare Chiesa e compagni, strappando in extremis il pass Mondiale a discapito proprio dell’Italia. Nelle ultime settimane, come se non bastasse, dall’Inghilterra sono circolate delle voci legate ad un possibile addio a stretto giro di posta di Roberto Mancini, ingolosito dalle avances dei club d’Oltremanica. “Calciomercato.it” ha messo in luce come il profilo dell’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City, non dispiaccia affatto neanche alla Juventus, nel caso in cui Allegri non dovesse ingranare la marcia.

Leggi anche –> Juventus, caos plusvalenze | Salta l’impegno ufficiale: i dettagli

Calciomercato, Mancini fa chiarezza sul suo futuro

In prima fila alla presentazione del libro Photo Ansa 2021 a Roma, il ct dell’Italia ha preferito gettare acqua sul voce in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dalla Nazionale, bollando tutto come “falsità“, con la consapevolezza che il suo unico obiettivo “resta quello di arrivare al Mondiale e di vincerlo“. Mancano ancora molti mesi per l’inizio dello spareggio Mondiali, con gli Azzurri che nella prima gara ospiteranno la Macedonia: da decidere, però, in quale stadio disputare il match, dopo che la candidatura dell’Allianz Stadium sarebbe naufragata in merito alle ultime notizie concernenti il mondo Juve.