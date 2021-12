Calciomercato Juventus, da Madrid mollano la presa | Assist per Allegri

Calciomercato Juventus, secondo il quotidiano Marca è scemato l’interesse nei confronti del calciatore. E il tecnico bianconero si sfrega le mani.

Ai tempi della Juventus era uno dei pupilli indiscussi di Massimiliano Allegri. Sotto la sua guida è maturato tanto, sia dentro che fuori dal campo. E il tecnico livornese oggi lo riaccoglierebbe a braccia aperte, nonostante il suo rendimento sia stato estremamente discontinuo negli ultimi tempi, vissuti tra prato e panchina. Anche a causa degli infortuni che gli impediscono di trovare la giusta continuità. Non è un mistero, insomma, che tra gli obiettivi della Juventus ci sia anche il suo ritorno, quello di Paul Pogba.

Il centrocampista transalpino, partito ormai cinque stagioni fa per Manchester, non ha mai trovato veramente “pace” allo United, forse anche a causa delle particolari vicissitudini che negli ultimi anni hanno riguardato i Red Devils. Il suo futuro in Inghilterra è sempre più incerto, soprattutto adesso che è arrivato un nuovo allenatore: Ralf Rangnick.

Calciomercato Juventus, il Real si defila dalla corsa per Pogba

La società bianconera però non è l’unica interessata a Pogba. Rappresenta da tempo uno dei sogni proibiti anche di Psg e Real Madrid, pronte a fiondarsi sul giocatore in scadenza a giugno 2022. Ma, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, i Blancos starebbero pensando di defilarsi dalla corsa. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il centrocampista della Francia da tempo non compare più in cima alla lista dei desideri del presidente Florentino Perez. E la principale motivazione non sarebbe di natura economica.

Al momento, infatti, a Madrid avrebbero altre priorità. Un disinteresse che probabilmente è dipeso dal divorzio con Zinedine Zidane, uno dei grandi sponsor di Pogba durante la sua seconda esperienza nella capitale spagnola.