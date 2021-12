Juventus-Malmo, Allegri in conferenza | L’annuncio del tecnico

Juventus-Malmo, Allegri ha parlato in conferenza stampa. L’annuncio sulla formazione da parte del tecnico bianconero. Le sue parole

Ha parlato alla vigilia dell’ultima gara del girone di Champions League Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, prima della sfida contro il Malmo, ha annunciato anche diversi uomini che domani sera saranno in campo dal primo minuto. Mentre saranno da valutare le condizioni di Kean “che ha preso un colpo alla caviglia” ha spiegato il livornese.

“Domani giocheranno Perin, Rugani, Rabiot e Alex Sandro. Poi domattina vedrò gli altri. “Dobbiamo vincere giocando bene, perché possiamo ancora arrivare primi. È importante vincere domani”. Ecco, nonostante il secondo posto già assicurato, la Juve ha la possibilità, battendo il Malmo e sperando che il Chelsea non vinca contro lo Zenit, di staccare il pass come prime del girone. Che non sarebbe davvero male.

Juventus-Malmo, le altre indicazioni di Allegri

Il tecnico, comunque, ha dato altre indicazioni: “De Sciglio è tornato e spero di dargli minutaggio. Domani dobbiamo chiudere bene il girone per prepararci al meglio alla sfida di campionato. Arthur sta bene e vediamo domani mattina perché ho fuori Kulusevski e vediamo se giocare con tre centrocampisti” ha detto anche Allegri. Che ha confermato che il 4-2-3-1 è un sistema tattico che piace, ma che per domani sarà difficile mettere in atto: “Siamo più ordinati ma non significa che giocheremo solo con questo modulo. Domani è difficile perché abbiamo solo Bernardeschi come esterno di ruolo”.

Infine anche una battuta sui fischi che gli sono piovuti addosso domenica: “Non mi hanno fatto male perché sono un professionista e faccio questo lavoro da dieci anni e conosco il calcio. Io sono sereno e pensare al campo per dare tutto per questa squadra. Solo giocando bene posso cambiare questo” ha concluso.