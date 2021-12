Calciomercato Juventus, scatto Monchi | Addio in “rosso”

Calciomercato Juventus, Monchi si inserirebbe nell’affare relativo all’attaccante in uscita: occhi puntati sul bomber.

Calciomercato Juventus, come sappiamo la dirigenza bianconera sta seguendo da diverso tempo la situazione relativa a Mauro Icardi. Il bomber del Psg, ed ex capitano dell’Inter sarebbe in uscita e vorrebbe cambiare subito squadra e campionato. Tra i club interessati al giocatore, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l’interesse del Siviglia.

Anche il Siviglia vuole Icardi | 40 milioni la domanda

Secondo l’indiscrezione direttamente da ‘ElNational.cat’ , Il Siviglia si inscriverebbe alla corsa per l’attaccante argentino ma non sarà comunque facile raggiungere l’intesa economica: il PSG chiederebbe, per il proprio assistito, la cifra di almeno 40 milioni di euro, mentre il Siviglia sarebbe disposto ad arrivare al massimo a 20.

il Psg vorrebbe evitare di svendere il proprio giocatore ad una minusvalenza e de per questo che potrebbe riaprisi la pista anche per altri club. Juventus e Milan sono le due big italiane interessate a far ritornare il bomber argentino in Serie A, il cui destino, ormai sembra sempre più lontano da Parigi. Tanti giocatori sono stati accostati alla Juventus anche per gennaio, ma la situazione, ad esempio, che riguarda Vlahovic sembra una pista non percorribile sia per ragione economiche, le pretese della Fiorentina sono reputate eccessive, ma anche per un impossibilità di trasferimento. Di conseguenza Commisso preferirebbe cedere il giocatore a giungo. La Juventus valuta anche alternative italiana, Scamacca e Lucca le alternative. Staremo dunque a vedere come ci si muoverà ma Icardi è già sicuro di lasciare Parigi per una nuova destinazione europea.