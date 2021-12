JVL VIDEO | Juventus prima nel girone di Champions: tutte le combinazioni

Juventus e il primo posto del girone di Champions League: ecco le combinazioni possibili per sopravanzare il Chelsea.

Dopo la sonora debacle patita allo Stamford Bridge, la Juventus si presenta all’ultimo appuntamento europeo della sua fase a gironi con la consapevolezza di non essere padrone del proprio destino per conquistare quel primo posto che sembrava molto vicino. Alla compagine di Allegri, infatti, potrebbe non bastare avere la meglio del malcapitato Malmoe allo Stadium, nel caso in cui il Chelsea dovesse ottenere i tre punti contro lo Zenit: in caso di arrivo a pari punti, infatti, sarebbero proprio i campioni d’Europa uscenti ad essere premiati, alla luce dei risultati rimediati negli scontri diretti.