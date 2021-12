Calciomercato Juventus, sprint per la firma: pronto un quadriennale

Calciomercato Juventus, a inizio anno sprint per la firma. Pronto un quadriennale per il calciatore. Che si legherebbe a vita al bianconero

E’ una delle trattative che tiene sicuramente impegnato Cherubini. Che, all’inizio dell’anno, dovrebbe avere un incontro decisivo con il calciatore per mettere definitivamente la parola fine sulla questione rinnovo.

Il contratto è in scadenza. Ma a quanto pare, la volontà delle parti, è quella di continuare insieme anche per i prossimi quattro anni. Un nuovo contratto, a cifre decisamente al ribasso, che praticamente legherebbe Federico Bernardeschi alla Juventus fino alla fine della carriera. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ormai la situazione è chiara. Pastorello, agente del calciatore, dovrebbe incontrare la società nel prossimo mese di gennaio per definire i dettagli.

Calciomercato Juventus, quadriennale per Bernardeschi

Il fantasista di Carrara è uno di quegli elementi che, con ogni allenatore, riesce a ritagliarsi il proprio spazio. Poi le sue prestazioni in campo molto spesso lasciano a desiderare, ma rimane il fatto che, anche con Massimiliano Allegri, Berna gioca. E lo fa anche con continuità. E allora la sensazione è che il rapporto possa sicuramente andare avanti.

A differenza, insomma, di quanto trapelato nelle scorse settimane, quando la Juve, che offrirà un rinnovo al ribasso, sembrava non essere più nella mente del calciatore che sperava sicuramente in un trattamento diverso. Ma il fatto che si possa mettere d’accordo con un contratto così lungo, ha sicuramente cambiato le carte in tavola. Berna-Juve, un matrimonio che continuerà anche per i prossimi anni.