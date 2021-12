Venezia-Juventus, Allegri in conferenza stampa | Arthur fuori: il motivo

By

Venezia-Juventus, Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa. Le parole Live del tecnico bianconero

“Il prossimo step è la partita di domani, che credo sia complicata. Se non erro, il Venezia in casa ha segnato molto: solo con l’Inter, credo, non ha fatto gol. Comunque il Venezia gioca ed è una squadra spensierata, poi viene da una brutta sconfitta contro il Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con la Juventus e cercheranno di fare un’impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari loro, a livello di mentalità e soprattutto a livello di corsa”

“De Sciglio sta bene ha detto il tecnico – ma McKennie non è ancora al meglio e si aggregherà con noi in settimana. Ramsey è ancora fuori. Poi Arthur stamattina è arrivato in ritardo e non sarà della partita. Son cose che capitano durante l’anno, mica è un problema”.

Buone notizie per Dybala: “E’ pronto, sta bene, e sarà con noi domani”.

Domanda tattica per l’allenatore. Con De Sciglio titolare si potrebbe rivedere il 4-2-3-1: “Se giocherà De Sciglio Cuadrado sarà spostato in avanti e quindi Bernardeschi rimarrà a sinistra, dove paradossalmente fa meglio rispetto a destra dove ha solo una via d’uscita invece a sinistra ha più libertà di movimento” ha spiegato ancora.

LEGGI ANCHE: Venezia-Juventus, Allegri in conferenza stampa | Le parole LIVE

Venezia-Juventus, le parole di Allegri

Al centro della conferenza ci finisce anche Kaio Jorge: “In questo momento qui non abbiamo preso in considerazione l’ipotesi prestito. Kaio Jorge è arrivato da tre mesi e mezzo, poi è stato fermo ma ora sta meglio e avrà anche il suo spazio”.

Sul Penzo, uno stadio particolare: “A Venezia ho giocato solo io e poi Chiellini. E’ un contesto strano, se vai lì e non fai partita provinciale tra virgolette poi rischi di farti male. Ci sono quei campi in cui tutto sembra più piccolo e che non ci sono spazi. Faccio i complimenti a Zanetti perché gioca bene, servirà una partita importante”.

Una battuta anche su Pellegrini: “Io credo che abbia molti meriti nella sua crescita, può ancora migliorare, è una valida alternativa per Alex Sandro” ha confermato ancora il tecnico.