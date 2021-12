Juventus, stroncatura dalla Gazzetta | «Ormai è in declino»

Il noto quotidiano sportivo non è tenero nei confronti della Juventus. Si afferma che ormai l’organico sia completamente in declino.

Serve un rinnovamento della rosa. La sentenza non dà adito ad appelli di alcun genere ad emetterla è stata la Gazzetta dello Sport questa mattina. Questione di età, di motivazioni e di adattamento ai ruoli. Non che la Juventus non si sia ringiovanita negli ultimi anni, e non è neanche detto che vecchio sia sinonimo di “bollito”. Bonucci è leader insostituibile e molto più “giovane” di quanto dica l’anagrafe. Chiellini resta il miglior marcatore a uomo di Serie A e forse d’Europa. Che resti a lungo, anche per Mancini. De Ligt non è ancora uscito dal bozzolo, strano per l’ex capitano dell’Ajax a 18 anni, ma in prospettiva è il numero uno di un ruolo senza fenomeni in vista. Si parla di un eventuale sacrificio per procurarsi altri top, ma poi andrebbe ricostruita la difesa.

Juventus, cosa non quadra

Preoccupano gli altri: Alex Sandro indolente, Ramsey disamorato, Rabiot vagante senza ruolo, Bentancur in involuzione “buonista”, Arthur sopravvalutato, Kulusevski psicologicamente forse un po’ fragile, Kean che non è più centravanti ma non convince ancora da esterno alla Mandzukic come faceva nel Psg e in Nazionale… Questo è un anno di svolta: la Juve dovrà tirare le somme e decidere su chi puntare, evitando sprechi del passato sui rinnovi. Ma occhio ai parametri zero, che poi zero non sono mai (chiedere agli agenti): rischiano di diventare “falsi” come i nove.