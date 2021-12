Juventus, la folle richiesta di Ramsey | Tifosi bianconeri imbufaliti

Juventus, la notizia riportata pochi minuti fa da Repubblica non è stata accolta bene dai supporters della Vecchia Signora. Ecco perché.

Aaron Ramsey è sempre più nel mirino dei tifosi bianconeri. Il centrocampista gallese è ormai considerato un esubero a tutti gli effetti. Arrivato a Torino nell’estate 2019 a parametro zero e con un bagaglio pieno zeppo di aspettative, si è rivelato un’enorme delusione. In campo non ha mai convinto e la maggior parte del suo tempo l’ha passato in infermeria: frequenti gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti in questo triennio, un problema che si trascina in realtà dai tempi dell’Arsenal.

Qualche prestazione degna di nota durante le gestioni Sarri e Pirlo, ma certamente non bastano per poterlo definire un acquisto azzeccato. Massimiliano Allegri ha provato persino a cambiargli ruolo una volta rientrato alla Continassa, ma con scarsi risultati.

Juventus, Ramsey chiede 7 milioni per rescindere a gennaio

La società, se potesse, vorrebbe disfarsene al più presto ma Ramsey è legato alla Juventus da un ulteriore anno di contratto. Che scade addirittura giugno 2023: la speranza è quella di riuscire a piazzarlo già nel prossimo mercato di gennaio, ma le offerte che sono arrivate sul tavolo del direttore sportivo Federico Cherubini sono poche e insoddisfacenti. Ecco perché si è tornati a parlare, anche con lo stesso agente del calciatore, dell’ipotesi rescissione.

(#Repubblica) Per lasciare la #Juventus già a gennaio, Aaron #Ramsey chiede una buonuscita da 7 milioni di euro, corrispondente ad un anno di ingaggio — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 15, 2021

Uno scenario, a quanto pare, irrealizzabile. È notizia di qualche ora che Ramsey avrebbe chiesto 7 milioni di buonuscita alla Juventus, l’equivalente di un anno di stipendio. L’indiscrezione riportata da Repubblica ha fatto letteralmente fatto infuriare i tifosi, che tramite i social network hanno espresso il loro disappunto.