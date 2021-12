Calciomercato Juventus, contatti avviati | C’è la pista in Premier League

By

Calciomercato Juventus, i contatti sarebbero già stati avviati dall’entourage del calciatore. C’è la pista che porta dritta in Premier League

La pista porta dritta dritta in Premier League. Tanto che, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Rudy Galetti, sarebbero già stati avviati i contatti tra l’entourage del calciatore e il club inglese. Ma l’operazione appare in ogni caso difficile.

Parliamo di Adrien Rabiot, il centrocampista francese che la Juve ha preso a parametro zero dal Psg, che mai ha convinto più di tanto in bianconero. Troppo altalenante il nazionale transalpino: ed è questo, soprattutto, che spinge la dirigenza della Juventus a trovargli una sistemazione nel minor tempo possibile. Anche perché l’ingaggio è pesantissimo. Troppo per uno con le sue qualità.

Calciomercato Juventus, avviati i contatti

Il giornalista ha spiegato che la madre del giocatore, che ne cura anche gli interessi personali, avrebbe tentato un primo abboccamento con il Chelsea. I Blues, comunque, al momento, non sembrano molto convinti della possibile operazione di mercato. E cercheranno di chiudere prima con uno tra Rice del West Ham e Tchouameni del Monaco. Qualora nessuna delle due trattative dovesse andare in porto, allora ci potrebbe essere uno spiraglio per prendere Rabiot. Insomma, tutto molto difficile.

Rabiot, 26 anni, ha un contratto in scadenza con la Juventus nel 2023. Un anno e mezzo ancora. Ma ci sono quei 7 milioni di euro d’ingaggio che pesano troppo sul bilancio bianconero. Cherubini ne farebbe realmente a meno e anche Allegri che, avrebbe la possibilità in caso di cessione, di prendere un elemento assai più congeniale alla sua idea di calcio. In ogni caso la sensazione è che questa che è quasi alla metà, sia l’ultima stagione del francese a Torino.