Calciomercato Juventus, scambio in vista con l’Atletico | Bianconeri beffati

Calciomercato Juventus, sul giocatore che interessa fortemente a Cherubini c’è anche un altro club: ecco la mossa a sorpresa.

Gennaio è sempre più vicino e la sensazione è che sarà quasi certamente un mese clou per quanto riguarda il futuro della Juventus. La società bianconera ha imbastito diverse operazioni ed è ormai certo che qualcuna andrà sicuramente in porto già nella prossima finestra di mercato. Movimenti che riguarderanno sia le entrate che le uscite. Il grande obiettivo della Vecchia Signora è portare a Torino l’attuale capocannoniere della Serie A, Dusan Vlahovic.

Che però ha scelto di non muoversi da Firenze almeno fino a giugno. Poi si vedrà. Ecco perché i dirigenti si sono immediatamente dirottati su altri giocatori che in questo momento non trovano spazio nei rispettivi club e vogliono cambiare aria al più presto. Nello specifico, come vi stiamo raccontando in questi giorni, i loro nomi corrispondono a Mauro Icardi e Anthony Martial.

Calciomercato Juventus, Martial a Madrid in cambio di Trippier

Le quotazioni del francese, in uscita dal Manchester United, sono salite vertiginosamente nelle ultime ore. Come ha spiegato stamane la Gazzetta dello Sport, il nazionale transalpino classe ’95 è uno dei principali indiziati per vestire la maglia bianconera già nei prossimi mesi. Ma occhio alla concorrenza. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, che sta provando a soffiarlo alla Juventus, secondo quanto svelato in queste ora dal sito calciomercato.it.

Per convincere la dirigenza dello United, i Colchoneros starebbero tentando la carta dello scambio. C’è un giocatore, oggi a disposizione del Cholo Simeone, che fa gola ai Red Devils ed è l’esterno Kieran Trippier, che dal canto suo tornerebbe molto volentieri in Inghilterra.