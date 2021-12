Bologna-Juventus probabili formazioni | Allegri conferma la fiducia

Tutto pronto in casa Juventus per la sfida che attende quest’oggi i bianconeri, ospiti del Bologna di Mihajlovic. Le probabili formazioni.

Ultime ore con ancora qualche dubbio per mister Allegri, ma la sua Juventus sa bene che non ci sono alternative alla vittoria. I bianconeri devono centrare a tutti i costi i tre punti se vogliono cercare di risalire la china in classifica per avvicinarsi alle posizioni che contano. Certo, non sarà affatto facile. Perché il Bologna è una squadra ben allenata e messa in campo, che davanti ai suoi tifosi vorrà sfornare una prestazione convincente. I rossoblu sono reduci da due sconfitte consecutive, ma hanno solo 4 punti in meno in graduatoria e non avranno alcun problema a salvarsi. Finora il cammino è stato più che soddisfacente e la Juve dovrà stare molto attenta alle ripartenze se non vorrà correre rischi in difesa.

Allegri ha ancora qualche dubbio da sciogliere per la sua Juventus. Il tecnico in difesa potrebbe affidarsi ancora una volta a De Sciglio e Pellegrini, quest’ultimo pare aver scavalcato Alex Sandro nelle gerarchie. In mezzo al campo McKennie è recuperato ma non al top, probabile che sia Rabiot a giocare con Locatelli. Dybala non è stato convocato, dunque in avanti i trequartisti dovrebbero essere Cuadrado, Kulusevski e Bernardeschi. Con Morata insidiato da Kean per una maglia da titolare. Per quanto riguarda il Bologna invece Mihajlovic conferma la difesa e tre (pronta a diventare a cinque) e in avanti dovrebbe farcela Arnautovic supportato da Soriano e dal veloce Barrow.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Kulusevski, Bernardeschi; Morata.